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Engelli çocuğun bacağını kırıp, eve gönderen fizyoterapiste 'kınama' cezası

DHA

Engelli çocuğun bacağını kırıp, eve gönderen fizyoterapiste 'kınama' cezası


Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ,(DHA) KAHRAMANMARAŞ'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan yüzde 100 engelli Efe Can Karataş'ı (15) bağdaş şeklinde oturtmak isterken bacağını kırıp hastane yerine evine gönderdiği öne sürülen fizyoterapist İsmail K., hakkında başlatılan idari soruşturmada 'kınama' cezası aldı. Anne Ayşe Bozdoğan karara tepki gösterdi. 
Olay, 6 Kasım'da merkez Dulkadiroğlu ilçesindeki özel bir engelli rehabilitasyon okulunda meydana geldi. İddiaya göre, Ayşe Bozdoğan tarafından okula götürülen Efe Can Karataş, fizyoterapist İsmail K. tarafından bağdaş şeklinde oturtulmak istendi. Ancak bu sırada Efe Can'ın sol bacağı kırıldı. Canını yanan çocuk birden çığlık atmaya başladı. İddiaya göre fizyoterapist, ambulans çağırmak yerine Efe Can Karataş ve refakatçisi olan annesi Ayşe Bozdoğan'ı servisle Türkoğlu ilçesindeki evine götürdü.
AİLE ŞİKAYETÇİ OLDU
Ailesi tarafından Türkoğlu Devlet Hastanesi'ne götürülen ve çekilen röntgeninde sol bacağında kırık tespit edilen çocuk Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Efe Can enfeksiyon rahatsızlığı nedeniyle 15 gün sonra ameliyata alınırken, ailesi de okul ve fizyoterapist İsmail K. hakkında şikayetçi oldu. Okul yönetimi ise iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.
"FİZYOTERAPİSTE KINAMA CEZASI UYGUN GÖRÜLMÜŞTÜR"
Ailenin şikayeti üzerine İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından başlatılan soruşturma tamamlandı. Müfettişler, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125'inci maddesinin B fıkrasının A bendinde yer alan "Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranma" kapsamında İsmail K.'ye 'kınama' cezası verdi.
Olayın özel bir okulda gerçekleşmesine rağmen, çalışanların valilik oluruyla çalışmasından dolayı disiplin işlemlerinde Devlet Memurları Kanununun uygulandığı öğrenilirken, soruşturmanın sonucunu bildirmek için Dulkadiroğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından aileye gönderilen yazıda şöyle denildi:
"Soruşturma sonucunda fizyoterapist İsmail K.'nın yüzde 100 engelli olan Efe Can'ı seans esnasında oturtarak bacaklarına ağır bir şekilde baskı uygulaması sonucunda sol bacak kemiğinin kırıldığı fiili sübuta erdiğinden 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/B-a maddesi gereğince adı geçen fizyoterapistin kınama cezası ile tecziyesi uygun görülmüştür."
`AİLE KARARA TEPKİLİ´
Aile ise karara tepki gösterdi. Ayşe Bozdoğan, oğlunun bacağının kırılma sesinin hâlâ kulaklarında olduğunu, okul yönetiminin Efe Can'ı hastaneye götürmek yerine servisle yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki eve gönderdiğini belirterek, adli soruşturmanın devam ettiğini ve bu işin peşini bırakmayacağını söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-03-16 09:49:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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