Arazileri su altında kalan çiftçiler yardım bekliyor (2)



AFŞİN KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde tarım arazilerinin sular altında kalmasıyla ilgili Afşin Kaymakamlığı'ndan açıklama yapıldı. Ceyhan Nehri'nin su seviyesinin yükseldiğinin ihbarı üzerine ilgili kurumlarla birlikte Ortaklı Mahallesi'ne hareket edildiği belirtilen açıklamada şöyle denildi:

"Su seviyesinin gece saatlerinde bir miktar daha yükselebileceği ihtimaline binaen tedbir amaçlı olarak Ortaklı Mahallesi´nin Ceyhan Nehir yatağına yakın kısımdaki 10 tane evden 40´a yakın vatandaş ve 40 kadar büyükbaş hayvan sorunsuz bir şekilde tahliye edilmiştir.

Tahliye edilen vatandaşlara geçici barınma için yer teklif edilmiş ancak tahliye edilen vatandaşların aynı köydeki akrabalarında kalacak yerleri olduğunu beyan etmeleri ve köyden ayrılmak istememeleri üzerine geçici barınma için yapılan hazırlıklar askıya alınmıştır. Aynı gün İlçe Jandarma Komutanlığımızdan bir unsur ve DSİ yetkililerinden oluşan bir ekip su seviyesini takip etmek amacıyla Ortaklı Mahallesi'nde nöbet tutmuşlardır. Saatlik yapılan ölçümlerde su seviyesinin kademeli olarak düşüş gösterdiği yerinde tespit edildiği için tedbir amaçlı tahliye edilen vatandaşlarımız 15 Mart Pazar günü tekrar evlerine dönmüşlerdir. 15 Mart Pazar günü AFAD, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Afşin Belediyesi, Defterdarlık, Afşin İlçe Tarım Müdürlüğü ve diğer ilgili kurum yetkililerinden oluşan uzman kişiler Ortaklı Mahallesi´nde inceleme yapmışlardır. Yapılan incelemede vatandaşların evlerinin oturulabilecek durumda olduğu ancak uzun vadede su baskını riski yaşanan evlerin buradan taşınması gerektiği kanaati oluşmuştur. Yine aynı gün DSİ Şube Müdürlüğü öncülünde DSİ´ye ait 1 adet paletli ekskavatör, 2 adet kamyon, Karayolları Şube Müdürlüğü´nden 1 adet lastikli Loder, Afşin Belediyesinden 1 adet kepçeve yeteri kadar operatör ve teknik personel ilerleyen günlerde olası su basını riskini azaltmak ve tahliye işlemlerinde vatandaşa zaman kazandırmak için gerekli çalışmaları yapmaktadır. Mevcut durumda herhangi bir mal ve can kaybı söz konusu değildir. Alınan tedbirler ve yapılan çalışmalar tamamen tedbir amaçlıdır."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş / Afşin Ömer KOÇ

2020-03-16 18:32:18



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