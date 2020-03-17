Kahramanmaraş'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı (2)

SERBEST KALDI
Kahramanmaraş'ta, asılsız koronavirüs paylaşımı sonrası gözaltına alınarak, adliyeye sevk edilen Zekeriya Atak, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-03-17 14:09:58
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