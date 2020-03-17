Asılsız `Koronavirüs´ten ölüm´ haberi yapan kişi hakkında adli işlem yapıldı



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, yerel bir internet sitesinde koronavirüsten bir kişinin öldüğünü iddia eden Kamber Apaydın hakkında 'Halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan adli işlem yapıldı. Apaydın, daha sonra haberini internet sitesinden kaldırdı.

Şehirde `İlker Apaydın´ ismiyle tanınan, Kamber Apaydın, dün sahibi olduğu internet haber sitesinde, "Türkiye'de ilk ölüm gerçekleşti: Koronavirüsten şüpheleniliyor" başlıklı asılsız bir haber yaptı. Bunun üzerine Apayadın, Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince emniyete götürüldü. Burada 'Halk arasında korku ve panik yaratmak' suçundan adli işlem yapılan Apaydın, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Kamber Apaydın, serbest kaldıktan sonra haberini de internet sitesinden kaldırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-03-17 14:59:21



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