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Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu Evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı

İHA

Kahramanmaraş'ta hırsızlık operasyonu Evden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı

Kahramanmaraş'ta bir apartman dairesinden ziynet eşyası çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, bir apartman dairesinden yüklü miktar ziynet eşyası çalındığı şikayeti üzerine araştırma yapan polis ekipleri, önce şüphelilerin güvenlik kamerası görüntülerine, sonra da kullandıkları aracın plakasına ulaştı. Plaka üzerinde araştırma yapan polis, apartman önlerinde keşif yaparken gezici hırsızlık şebekesi 3 kadın ve araçta bulunan 1 erkek şüpheliyi yakaladı. İl il dolaşıp hırsızlık yapan ve toplamda hırsızlık suçlarından 42 suç kaydı olan şüphelilerin üzerinden hırsızlık yapmakta kullandıkları plastik aparat ele geçirildi.
İki hafta önceki hırsızlık yapmaktan yakalanan Hakan Y. (29), E.K. (17) ve İpek Ö. (23) ile yanlarında bulunan Durdu B. (40) gözaltına alındı. İpek Ö. ve Durdu B.'nin Nizipte meydana gelen bir başka ikametten hırsızlık olayı ile ilgili arandıkları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen Durdu B., E.K. ve Hakan Y. serbest bırakılırken, İpek Ö. tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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