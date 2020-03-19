Korona virüs paylaşımı yapan 2 kişiye adli işlem yapıldı

Kahramanmaraş'ta sosyal medya üzerinden asılsız korona virüs paylaşımı yaptığı tespit edilen 2 kişiye halk arasında korku ve panik oluşturmak amacıyla tehdit suçundan adli işlem yapıldı.

Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin online takibi neticesinde sosyal medya hesaplarında asılsız korona virüs paylaşımı yaptığı tespit edilen 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sosyal medya hesabından Kahramanmaraş'ta koronadan iki yabancı uyruklu şahsın öldüğünü yazan Gül H.O. (48) polis ekipleri tarafından telefonla çağrılarak sokakta gözaltına alındı. Türk Ceza Kanununun 213. Maddesine göre işlem yapılan kadın şüpheli, ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

Yine sosyal medya hesabı üzerinden yabancı bir kelime ile açılmış ve kime ait olduğu anlaşılmayan hesapta Kahramanmaraş'ta bir kişinin korona testinin pozitif çıktığına dair paylaşım yapıldığını tespit eden polis harekete geçti. Siber Suçlarla Mücadele ekipleri kısa sürede şüpheliyi tespit etti. Polis ekipleri tarafından yakalanan Fatih K. (25) yalan bilgi paylaşımını itiraf etti. Adliyede işlemleri tamamlanan Fatih K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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