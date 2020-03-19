Kahramanmaraş’ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

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Kahramanmaraş’ta terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 4 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi (TEM) ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışma başlattı. TEM ekipleri, terör örgüte DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 4 yabancı uyruklu kişiye yönelik operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 4 şüphelinin evlerinde yapılan aramada dijital malzemelere el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

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