Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı (2)

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3'Ü TUTUKLANDI

Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu 4 kişi, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Y.B., M.D. ve F.D. tutuklanırken, S.H. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-03-19 18:53:54



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