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Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı (2)

DHA

Kahramanmaraş'ta DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı (2)


3'Ü TUTUKLANDI
Kahramanmaraş'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Suriye uyruklu 4 kişi, savcılık sorgusunun ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden Y.B.,  M.D. ve F.D. tutuklanırken, S.H. adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-03-19 18:53:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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