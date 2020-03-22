Sokağa çıktı, 392 lira cezayı yedi 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşa cezai işlem uygulandı

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma yasağına uymayan vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı. Yaşlı adam, “Yapacak bir şey yok, görürsek bir daha yazarız dediler” dedi.

Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen bir vatandaş, 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağına uymayarak dışarı çıktı. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde 392 lira idari para cezası yediğini söyleyen vatandaş, “Yapacak bir şey yok. Ekmek almaya gidiyordum, dışarıda görürsek yeniden ceza yazacaklarını söylediler” ifadesini kullandı. Yaşlı adamın rahat tavırları ise dikkat çekti.

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