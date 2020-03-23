(Görüntülü) Dirift yapan sürücüye 6 bin 141 lira ceza  

KAHRAMANMARAŞ'ta, dirift yaparak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 6 bin 141 lira para cezası yazıldı.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı sivil ekipler, sanayi sitesi içerisinde dirift yapan bir otomobili tespit etti. O anları cep telefonuyla da kayda alan ekipler, sürücüyü de yakaladı. Polis, trafiği tehlikeye düşüren ismi açıklanmayan sürücüye 6 bin 141 lira ceza yazdı. Ayrıca sürücünün ehliyetine 2 aylığına el konulup, aracı da bağlandı.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş

2020-03-22 23:20:04



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