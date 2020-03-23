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Kipaş Holding Türkiye'nin jeotermal enerji üreten firmaları arasına girdi Tekstil başta olmak üzere, kağıt üretiminden çimentoya, eğitimden enerjiye, birçok sektörde 35 yıldır faaliyetlerini sürdüren Kipaş Holding, Türkiye’de jeotermal üretim yapan şirketler arasında toplam 199 MW üretim kapasitesiyle ilk 3’te yer aldı

İHA

Kipaş Holding bünyesinde bulunan Aydın Germencik'te faaliyet gösteren Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Tic A.Ş, KEN Kipaş Elektrik Üretim A.Ş ile birlikte toplam üretim kapasitesiyle Türkiye'nin enerji üretimi yapan firmaları arasında yerini aldı.

Kipaş Holding Türkiye'nin jeotermal enerji üreten firmaları arasına girdi Tekstil başta olmak üzere, kağıt üretiminden çimentoya, eğitimden enerjiye, birçok sektörde 35 yıldır faaliyetlerini sürdüren Kipaş Holding, Türkiye’de jeotermal üretim yapan şirketler arasında toplam 199 MW üretim kapasitesiyle ilk 3’te yer aldı

Kipaş Holding bünyesinde bulunan Aydın Germencik’te faaliyet gösteren Maren Maraş Elektrik Üretim Sanayi ve Tic A.Ş, KEN Kipaş Elektrik Üretim A.Ş ile birlikte toplam üretim kapasitesiyle Türkiye’nin enerji üretimi yapan firmaları arasında yerini aldı.
Uluslararası danışmanlık şirketi Kearney ile enerji sektörünün önde gelen haber ve bilgi kaynağı Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan MW100 Türkiye araştırması ve raporu açıklandı.
Elektrik üreticilerinin 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla sahip oldukları kurulu güçlerine göre yapılan araştırmasına göre, Kipaş Holding’e bağlı Maren Jeotermal Enerji Santrali, KEN Kipaş Elektrik Üretim A.Ş ile birlikte Türkiye’de jeotermal enerji üretimi yapan şirketler arasında toplam 199 MW üretim kapasitesiyle ilk 3’te yer aldı.
Kipaş Holding yönetimi tarafından yapılan açıklamada, “Kipaş Holding, ülkemizin en zor günlerinde bile çalışmaya ve üretmeye önem veriyor. Ülkemizin bu zor günlerinde ülkemiz ekonomisine sağladığımız en küçük katkının bile büyük değer taşıdığı inancındayız. Ülkemizin enerji ihtiyacını karşılarken doğaya ve çevreye zararı olmayan yenilenebilir enerji üretimlerini tercih ediyoruz. Jeotermal enerjinin yenilenebilir, sürdürülebilir, tükenmez bir enerji kaynağı olması; Türkiye gibi jeotermal enerji açısından şanslı ülkeler için bir özkaynak teşkil etmesi; temiz ve çevre dostu olması; yanma teknolojisi kullanılmadığı için sıfıra yakın emisyona sebebiyet vermesi; konutlarda, tarımda, endüstride, sera ısıtmasında ve benzeri alanlarda çok amaçlı ısıtma uygulamaları için kullanabilmesi gibi birçok avantajı mevcut. Bizde bu bilinçle hareket ediyoruz ve ülkemize katkı sağlamaya devam ediyoruz” denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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