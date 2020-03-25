Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 14 gözaltı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 14 kişi gözaltına alındı.
Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 7 ayrı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu ele geçiren ekipler, 14 kişiyi de gözaltına aldı. Şüpheliler sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-03-25 11:13:29
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