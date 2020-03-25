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(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki gurbetçi koranavirüsü yendi

DHA

(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki gurbetçi koranavirüsü yendi


İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki gurbetçi koranavirüsü yendi
İNGİLTERE'nin Londra şehrinde yaşayan ve koronavirüse yakalanan Kahramanmaraşlı gurbetçi İbrahim Özalp (91), tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. Kalp krizi geçirerek kaldırıldığı hastanede yapılan testte koronavirüs olduğu ortaya çıkan Özalp'in oğlu Behzat Özalp, babasının solunum rahatsızlığı olmaması ve bağışıklık sisteminin güçlü olması nedeniyle koronavirüsü yendiğini söyledi.
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve dünya genelinde yayılmaya devam ederek bugüne kadar binlerce kişinin ölümüne neden olan koronavirüs, en çok ileri yaşlardakileri tehdit ediyor. Londra'da yaşayan 91 yaşındaki İbrahim Özalp ise, ilerleyen yaşına rağmen hastalığı yenmeyi başardı. Özalp'ın koronavirüsten kurtulması başta İngiltere olmak üzere tüm dünyada ilgiyle karşıladı. DHA'nın telefonla ulaştığı İbrahim Özalp'ın oğlu Behzat Özalp, babasının yaşadıklarını anlattı.
'KALP KRİZİ GEÇİRMİŞTİ, DOKTOR KONTROL AMAÇLI TEST YAPTI'
Londra'nın kuzey bölgesinde tedavi gördüğü Homerton Hastanesi'nden taburcu edilen İbrahim Özalp, oğlu Behzat'ın evinde yaşamını sürdürüyor. Oğlu, gelini ve torunları Özalp'in odasına maske ve eldivenle giriyor. Behzat Özalp, babası sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi. Behzat Özalp, babasının hastaneye kaldırılmasını ve tedavi sürecini ise şöyle anlattı:
"13 Mart Cuma günü eve gelince babamın rahatsız olduğunu ve yemek yemediğini söylediler. Aspirin verdik, daha sonra terleyince de üstünü değiştirdik. Cumartesi günü doktora götürdüm. Doktor, ?kalp krizi geçirmiş' dedi. Hastanede beklerken doktor kontrol amaçlı koronavirüs için test yapacaklarını söyledi. Test yapıldı ve 2 gün sonra doktor ?babanız koronavirüse yakalanmış, acilen ayrı bir odaya koymamız lazım' dedi. Babam hastanenin bir odasında kaldı, bir süre tedavi gördükten sonra koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü bölüme aldılar. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra doktor beni arayarak 'baban virüsü atlattı ama yine de emin olalım pazar günü götürebilirsin' dedi. Hastaneye gittim, doktor babamın virüsü atlattığını ancak ikinci bir defa yakalanabileceğini o nedenle eve otobüsle gitmesinin sakıncalı olduğunu belirtip, ambulansla gönderdi. Babam şu an evde ve koronavirüsü atlattık. Babamın solunum rahatsızlığı olmadığı ve bağışıklık sistemi güçlü olduğu için koronavirüsü yendi. Babamın sağlığına kavuşmasından dolayı çok mutluyum."
'GELENEKLERİMİZE ARA VERELİM'
Behzat Özalp, babasının yanına giren herkesin eldiven ve maske taktığını belirterek, "Ben özellikle Türkiye'ye seslenmek istiyorum; yaşlılarımız evlerinden dışarı çıkmasın, yasaklara ve kurallara uysunlar. Ayrıca bizim geleneklerimiz, alışkanlığımız olan el öpme, sarılma ve tokalaşmalara ara verilsin. Bir süre de kimse birbirine misafirliğe gitmesin" dedi.
İbrahim Özalp'ın torunu da ileri yaşlardakilere sokağa çıkmama çağrısında bulundu.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş
2020-03-25 13:59:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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