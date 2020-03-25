Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 25 gözaltı (2)

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GÖZALTI SAYISI 25'E ÇIKTI

Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı, 4 ayrı uyuşturucu operasyonu daha düzenledi. Operasyonlarda 11 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada çeşitli miktarda uyuşturucu ile bir ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Son operasyonlarla uyuşturucudan gözaltına alınanların sayısı 25'e yükselmiş oldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-03-25 14:07:50



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