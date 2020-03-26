Tarihi eserleri satmaya götürürken yakalandılar

'Ben neden böyle görünüyorum?'



Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA) KAHRAMANMARAŞ'a, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 14 parça tarihi eseri satmaya götüren 2 kişi, jandarma operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.K. ve İ.S.'nin doğu illerinden ele geçirdikleri tarihi eserleri satmak için Kahramanmaraş'a geleceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, şüphelilerinin kullandığı aracın plakasını tespit edip, takibe başladı. Jandarma ekipleri, Pazarcık ilçesinde düzenlediği operasyonla M.K. ve İ.S.'yi yakaladı. Araçta ise Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 5 hayvan figürlü yüzük, 1 kartal heykelciği, 2 insan figürlü metal çubuk, 3 metal insan figürlü heykelcik, 2 sikke ve 1 deniz kızı figürlü hançer ele geçildi. Tarihi eserler, Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, M.K. ve İ.S. ise sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ

2020-03-26 11:38:25



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