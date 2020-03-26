Toplu taşımada korona virüs önlemi Trafik polislerinden otobüs ve yolculara uyarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Toplu taşımada korona virüs önlemi Trafik polislerinden otobüs ve yolculara uyarı

İHA

Kahramanmaraş'ta trafik polisleri korona virüs önlemleri kapsamında otobüs ve yolculara uyarılarda bulundu.

Toplu taşımada korona virüs önlemi Trafik polislerinden otobüs ve yolculara uyarı

Kahramanmaraş’ta trafik polisleri korona virüs önlemleri kapsamında otobüs ve yolculara uyarılarda bulundu.
Dünyayı etkisi altına alan korona virüs önlemleri kapsamında Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de çalışma yapıyor. Ekipler, kent merkezindeki otobüs duraklarına gelerek İç İşleri Bakanlığı’nın, “toplu taşıma araçlarında seyahat edilmesinde en fazla yolcu kapasitesinin yüzde 50’si kadar yolcu taşıması gerekmektedir” başlıklı broşürleri otobüs ve duraklara astı.
Ekipler, yolcuların otobüste oturma düzeni ile şoförün yolcu kapasitesi hakkında da bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mekke’de hastanede tedavi gören annesinden haber alamıyor Celal Bozoğlu, annesinin Suudi Arabistan’daki hastanede kaldığını ve ulaşamadığını söyledi Kutsal topraklarda kalan baba ve annesini ülkeye getirmek istiyor
YEREL HABERLER Mekke’de hastanede tedavi gören annesinden haber ...
Kahramanmaraş’ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: ...
Tarihi eserleri satmaya götürürken yakalandılar
YEREL HABERLER Tarihi eserleri satmaya götürürken yakalandılar
Elbistan’da koronavirüsle mücadelede bir ilk Belediye halkı bilinçlendirmek için bir hemşire, bir koordinatör ve 2 de üyeden oluşan sağlık birimi kurdu
YEREL HABERLER Elbistan’da koronavirüsle mücadelede bir ilk Belediye ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 25 gözaltı (2)
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 25 gözaltı (2)
(Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki gurbetçi koranavirüsü yendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAHRAMANMARAŞ İngiltere'de yaşayan 91 ...
İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki gurbetçi koranavirüsü yendi
YEREL HABERLER İngiltere'de yaşayan 91 yaşındaki gurbetçi ...
Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 14 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta uyuşturucuya 14 gözaltı
Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 14 gözaltı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucuya 14 gözaltı
Kapalı çarşıda korona sessizliği Korona virüs nedeniyle kapalı çarşı esnafı günü siftahsız kapatıyor
YEREL HABERLER Kapalı çarşıda korona sessizliği Korona virüs ...
(Görüntülü) 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak ...
Çözemediği soruyu belediye cevapladı
YEREL HABERLER Çözemediği soruyu belediye cevapladı
65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için otomobilin arkasına saklandı
YEREL HABERLER 65 yaş üstü 3 kişi, polise yakalanmamak için ...
Çözemediği soruyu tweet attı, belediye cevapladı
YEREL HABERLER Çözemediği soruyu tweet attı, belediye cevapladı
Otomobillere buharlı korona önlemi Kahramanmaraş’ta oto kuaförleri 60 derece sıcak buhar ile otomobilleri dezenfekte ediyor
YEREL HABERLER Otomobillere buharlı korona önlemi Kahramanmaraş’ta ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X