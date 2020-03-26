(Görüntülü) Andırın'da 2 katlı ev yanarak kullanılamaz hale geldi

KAHRAMANMARAŞ?ın Andırın ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi.
Akşam saatlerinde Akifiye Mahallesi'nde Erdem Abbak'a ait 2 katlı yayla evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği alevler 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınabildi. Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış sebebi araştırılıyor.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş
2020-03-26 22:04:54
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