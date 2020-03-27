Kahramanmaraş’ta askeri araç devrildi: 2 yaralı

Kahramanmaraş’ta askeri aracın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 asker yaralandı.
Kaza, Türkoğlu ilçesi Beyoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatay’dan Kahramanmaraş’a gelen askeri araç, Adana yolu Beyoğlu Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak yan yattı. Devrilen askeri araçtaki 2 asker hafif şekilde yaralandı.
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