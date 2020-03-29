Onikişubat Belediyesi’nden yaşlılara yardım eli

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Onikişubat Belediyesi’nden yaşlılara yardım eli

İHA

Kahramanmaraş'ta, Onikişubat Belediyesi, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Onikişubat Belediyesi’nden yaşlılara yardım eli

Kahramanmaraş'ta, Onikişubat Belediyesi, sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.
Belediye ekipleri, korona virüsle mücadele kapsamında 65 yaş üstü vatandaşları evlerinde ziyaret ediyor. Ekipler, içinde temel gıda malzemesi yer alan kolileri yardıma muhtaç yaşlılara dağıtıyor.
Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, yaptığı açıklamada, “Salgının önüne geçmek ve risk grubunda olan vatandaşlarımızı korumak devletimiz 65 yaş üstü büyüklerimizin sokağa çıkmasını engelledi. Biz de Belediye olarak 65 yaş üstü büyüklerimize yardım kolileri hazırlayarak evlerine götürmeyi uygun gördük. Yaşlılarımıza temel gıda yardımları olan kolileri götürüp teslim ediyoruz ve onların her zaman yanındayız” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta toplu taşıma araçlarına el dezenfektanı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta toplu taşıma araçlarına el ...
Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı
YEREL HABERLER Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk ...
Korona virüse karşı sumak ekşisi önerisi Sumak ekşisinin bir kaşığı 10 limona denk geliyor
YEREL HABERLER Korona virüse karşı sumak ekşisi önerisi Sumak ...
Polisten Suriyelilere ‘korona virüs’ anonsu Kahramanmaraş’ta polis ekipleri, Suriyeliler için Arapça anons yaparak korona virüs yasaklarıyla ilgili uyarılarda bulundu
YEREL HABERLER Polisten Suriyelilere ‘korona virüs’ ...
(Görüntülü) Pazara girerken ellerini dezenfekte ediyorlar
YEREL HABERLER (Görüntülü) Pazara girerken ellerini dezenfekte ...
(Görüntülü) Elbistan'da trafik ışıklarıyla mesajda 'neeşgörüyon' 
YEREL HABERLER (Görüntülü) Elbistan'da trafik ışıklarıyla mesajda ...
Elbistan'da trafik ışıklarıyla mesajda 'neeşgörüyon'
YEREL HABERLER Elbistan'da trafik ışıklarıyla mesajda 'neeşgörüyon'
Elbistan’da trafik ışıklarında tebessüm ettiren 'korona virüs' uyarısı Belediye, trafik sinyalizasyon sistemi üzerinden yöresel ağızla "Neeş görüyon" yazısı ile "Sokakta ne işin var" uyarısında bulundu Yeşil ışıkta "Eve Git", sarı ışıkta "Neeş Görüyon" kırmızı ışıkta da "Evde Kal"
YEREL HABERLER Elbistan’da trafik ışıklarında tebessüm ettiren ...
Belediyeden sıra dışı virüs önlemi Pazara giren çıkan herkesi dezenfekte ettiler
YEREL HABERLER Belediyeden sıra dışı virüs önlemi Pazara giren çıkan ...
Kahramanmaraş’ta askeri araç devrildi: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta askeri araç devrildi: 2 yaralı
(Görüntülü) (ÖZEL)- Kahramanmaraş'ta 3 uzman çavuş kazalarda yaralandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) (ÖZEL)- Kahramanmaraş'ta 3 uzman çavuş ...
(Görüntülü) Dur ihtarına uymadılar, otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Dur ihtarına uymadılar, otomobil çaya ...
Kahramanmaraş'ta 3 uzman çavuş kazalarda yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 3 uzman çavuş kazalarda yaralandı
Elbistanlı esnaf, deposundaki 10 bin maskeyi devlete hibe etti Firma, korona virüsle mücadele eden kurumlarda kullanılması için depolarında ve raflarında bulunan 13 bin 550 adet tıbbi malzemeyi, hiçbir karşılık gözetmeksizin 5 ilçedeki resmi birimlere ücretsiz olarak teslim etti Firmanın hibe ettiği malzemeler arasında 10 bin adet FFP2 ventilli maskenin yanı sıra 2 bin adet eldiven, bin 300 adet tulum ve 250 adet koruma gözlüğü olmak üzere toplam 13 bin 550 adet tıbbi malzeme de var
YEREL HABERLER Elbistanlı esnaf, deposundaki 10 bin maskeyi devlete ...
`Dur´ ihtarına uymadılar, otomobil çaya uçtu: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER `Dur´ ihtarına uymadılar, otomobil çaya uçtu: 1 ölü, ...
Polisten kaçarken suya düşen otomobilde şüphelinin cesedine ulaşıldı
YEREL HABERLER Polisten kaçarken suya düşen otomobilde şüphelinin ...
Polisten kaçan şüpheliler su kanalına kanalına uçtu. Gizlendiği evden kaçmak isteyen kadın bacaklarını kırdı
YEREL HABERLER Polisten kaçan şüpheliler su kanalına kanalına uçtu. ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X