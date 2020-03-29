MHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı MHP Afşin İlçe Başkanı Ersal Koç uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı

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Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Ersal Koç, uğradığı bıçaklı saldırı sonucu ağır yaralandı.

İki dönemdir MHP Afşin İlçe Başkanlığı görevini yürüten Ersal Koç, dün akşam uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı. Olay yerine gelen 112 ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Koç, Afşin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan Koç, buradan Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastahanesine sevk edildi. Olayla ilgili polis geniş çaplı inceleme başlattı.

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