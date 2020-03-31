Belediye başkanından kampanyaya 3 maaşla destek

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Biz Bize Yeteriz Türkiyem kampanyasına Kahramanmaraş'ın Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş 3 maaş bağışlayarak destek oldu.
Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 7 maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya Türkoğlu ilçesinin de destek vereceğini belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde başlatılan bu kampanyada Türkoğlu Belediye Personelleri ve İlçe halkımızın destekleriyle elimizden gelen katkıyı sunacağız. Cumhurbaşkanımızın başlattığı kampanyaya 3 maaş ile ben de katılıyorum" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2020-03-30 23:33:44
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