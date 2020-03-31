Milli eskrimci antrenmanlarını evinin balkonunda yapıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Milli eskrimci antrenmanlarını evinin balkonunda yapıyor

İHA

Milli eskrimci antrenmanlarını evinin balkonunda yapıyor

Kahramanmaraşlı genç milli eskrimci Semih Akküncü, koronavirüs nedeniyle spor salonu kapatılınca antrenmanlarını evinin balkonunda yapıyor.
Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde yaşayan Semih Akküncü (15), koronavirüs önlemleri kapsamında evinden dışarı çıkmıyor. 5 yıl önce başladığı eskrim sayesinde ulusal ve uluslararası turnuvalara katılma imkanı bulan Akküncü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde Eskrim Spor Kulübü oyuncusu olarak müsabakalara katılıyor.
Koronavirüs nedeniyle spor salonlarının kapandığını hatırlatan Akküncü, antrenmanlarını evinin balkonunda sürdürmek zorunda kaldığını belirtti. Akküncü, “Ben bu spora 5 yıl önce başladım ve ilk maçımda Alanya’da uluslararası bir turnuvada süper minikler kategorisinde 8’inci oldum. Türkiye şampiyonalarına katıldım ve çeşitli yarışlarda ikinciliklerim var. Önceki yıl Hırvatistan’da Avrupa Şampiyonası vardı ve orada miniklerde Avrupa üçüncüsü oldum. Hedefim ’2020 Dakar Gençlik Olimpiyatları’na katılmak ve tüm gücümle çalışıyorum. Malum, spor salonlarımız kapandı ve dışarı çıkmak da tehlikeli olduğu için evimin balkonuna ekipmanımı kurdum. Babamla birlikte karşıma hedef koydum ve bunun üzerinde hareketlerimi kolayca yapıyorum. Çalışmalarını her koşulda sürdürüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş’ta caddeler dezenfekte edildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta caddeler dezenfekte edildi
Belediye başkanından kampanyaya 3 maaşla destek
YEREL HABERLER Belediye başkanından kampanyaya 3 maaşla destek
Sağlık çalışanlarına ücretsiz otel Kahramanmaraş’ta bir otel kapılarını sağlık çalışanlarına açtı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanlarına ücretsiz otel Kahramanmaraş’ta ...
Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı
MHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı MHP Afşin İlçe Başkanı Ersal Koç uğradığı bıçaklı saldırıda ağır yaralandı
YEREL HABERLER MHP ilçe başkanına bıçaklı saldırı MHP Afşin İlçe ...
Onikişubat Belediyesi’nden yaşlılara yardım eli
YEREL HABERLER Onikişubat Belediyesi’nden yaşlılara yardım eli
Kahramanmaraş’ta toplu taşıma araçlarına el dezenfektanı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta toplu taşıma araçlarına el ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X