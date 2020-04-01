Evine dön diyen polise, "İyilik ve güzellik partisi kuracağım" dedi Kahramanmaraş'ta polis ekipleri korona virüse karşı vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyarıyor

Kahramanmaraş’ta polis ekipleri korona virüs önlemleri kapsamında sokaktaki vatandaşların evlerine dönmeleri konusunda uyarılarda bulundu. Yaşlı bir kadın kendisini uyaran polise, "İyilik ve güzellik partisi kuracağım" dedi.

Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, korona virüs önlemleri kapsamında vatandaşları bilgilendiriyor. Ekipler, kent merkezinde yaşlı ve grup halinde gezen vatandaşları salgın hastalığa karşı evlerine dönmeleri konusunda uyarıyor.

Kent meydanında polislerin ikazı sonrası evine gitmesi istenen ismi öğrenilemeyen yaşlı kadın, “Ben parti kuracağım adı da iyilik güzellik partisi” dedi.

Polislerin, "Tamam sen parti kur 5 oy bizden" yanıtını alan yaşlı kadın, "Andırın ilçesinden geldim, Döngele Mahallesinde yaşıyorum. Para çekip telefon ve su faturalarını yatırıp gideceğim” dedikten sonra ayrıldı.

Başka bir yaşlı kadın ise polis ekiplerine, ‘Benim işim vardı hallettim beni şuradan bir arabaya bindirin kurban olduklarım" dedi.

Bunun üzerine ekipler, yaşlı kadının otobüse binemeyeceğini söyledi. Bölgeye gelen ekip arabasıyla yaşlı kadının evine gönderildiği öğrenildi.

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