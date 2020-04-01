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(Görüntülü) Kahramanmaraş Sanayi Odası'ndan kampanyaya 250 bin liralık destek

DHA

(Görüntülü) Kahramanmaraş Sanayi Odası'ndan kampanyaya 250 bin liralık destek

KAHRAMANMARAŞ Ticaret ve Sanayi odası (KMTSO) Başkanı Serdar Zabun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına 250 bin lira ile katkıda bulunduklarını söyledi.
KMTSO Başkanı Serdar Zabun, koronavirüs salgınının hem günlük hayatı, hem de ekonomik yaşamı tehdit ettiğini belirtti. Bu gibi zor dönemlerde ihtiyaç sahibi insanların yanında olmanın kutsal bir görev olduğunu belirten Zabun, "Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde başlatılan kampanyaya 250 bin liralık destek ile biz de katkıda bulunuyoruz. Vatandaşlarımız, işletmelerimiz, salgına karşı alınan tedbirleri yerine getirdiği ölçüde gerek sosyal hayatımız gerekse ekonomik hayatımız hızlı şekilde normale dönecektir" dedi.
'EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI PAKETİ YERİNDE BİR KARARDIR'
Koronavirüs nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ekonomik istikrar kalkanını da değerlendiren Zabun, şöyle konuştu:
"Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak ekonomik hayatın bir an önce normalleşmesi için üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. İşletmelerimizde alınması gereken önlemler alınarak üretim ve istihdamı sürdürmeye çalışıyoruz. Bu anlamda devletimizin ekonomiye dair tedbirleri önemsiyoruz. Ekonomik istikrar kalkanı paketinde ekonomik aktivitenin korunmasının yanı sıra istihdama ve sosyal yapıya ilişkin adımların atılması çok yerinde bir karardır. Ülkemizin ve tüm insanlığın en kısa sürede bu salgından kurtulmasını diliyoruz. Umuyoruz ki, ihtiyaç sahibi insanlarımıza destek olmak amacıyla yapılan milli dayanışma kampanyasına katkılar çoğaldıkça bu zor günleri kolaylıkla atlatır ve normal yaşantımıza döneriz."DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş
2020-04-01 16:04:14

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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