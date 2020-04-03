İş yerlerinden hırsızlık yapan 6 kişi yakalandı

2020 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın maaşı ne kadar?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta düzenlenen operasyonda iş yerlerinden çeşitli malzemeler çalan 6 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bekçiler, İsmet Paşa Mahallesindeki bir işyerinden klima çalan Yusuf Y’yi elindeki malzemeyle kaçarken yakaladı. Yavuz Selim Mahallesinde bir binanın merdiven korkuluklarını söküp araçla kaçan Ersoy B., Alaattin K. ve Sergen K. ile aynı mahalledeki bir iş yerinden tarım malzemeleri çalan Ozan C. ve Taygun B. yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.