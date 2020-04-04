Kahramanmaraş'ta il girişlerine yeni güvenlik noktaları oluşturuldu

Bu da Karadeniz şiveli 'evde kal' mesajı

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İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında giriş çıkışa kapatılan iller arasında bulunan Kahramanmaraş’ta yeni güvenlik noktaladı oluşturuldu.

Ülke genelinde uygulamaya konulan korona virüs önlemleri kapsamında tedbirler artırıldı. Bakanlık tarafından yayınlanan genelgenin ardından kentin farklı noktalarındaki güvenlik noktalarına yenileri eklendi. Polis ve jandarma ekipleri gece saat 00.00 itibariyle şehrin giriş ve çıkışlarını kapattı.

KahramanmaraşKayseri polis uygulama noktasında kente zorunlu hallerle giriş yapmak isteyen sürücü ve yolcularında vücut ısıları ölçülerek evrakları kontrol ediliyor.

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