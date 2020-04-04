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Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı, "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına Kahramanmaraşlı esnaftan tam destek

İHA

Kahramanmaraşlı tatlıcı bir günlük gelirini bağışladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı, "Biz bize yeteriz Türkiye'm" kampanyasına Kahramanmaraşlı esnaftan tam destek

Kahramanmaraş’ta bir tatlıcı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına destek vererek bir günlük gelirini bağışladı.
Kahramanmaraş’ta 5 yıldır tatlıcılık yapan 55 yaşındaki Mehmet Tilki, kampanyaya destek vermek için iş yerinin bulunduğu sokağa, “Haydi Maraşlım Çanakkale ruhunu canlandırmaya” diyerek kampanyaya destek verdi.
Devletin para yerine birlik beraberliğe ihtiyacının olduğunu söyleyen tatlıcı esnafı Mehmet Dilken, “Biz daha önce Afrin harekatında bir günlük kazancımızı Mehmetçiğe bağışlamıştık. Daha sonra 8 ay boyunca şehit yakınlarına ücretsiz tatlı ikramlarımız oldu. Yine böyle bir dar gündeyiz ve Çanakkale ruhunun var olduğunu göstermek için biz de kampanyaya destek olduk. Devletimizin buna ihtiyacı yok. Ama asıl ihtiyaç olan milletimizin beraberliği” dedi.
Zekeriya Akkül isimli bir müşteri ise, “Esnafımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye’miz için her zaman esnaf ve devletimizin yanındayız” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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