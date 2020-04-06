Gelinden kayınbabaya saç tıraşı

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Kahramanmaraş’ta bir kadın, korona virüs nedeniyle sokağa çıkma yasağı olan kayınbabasının saç tıraşını yaptı.

Onikişubat ilçesi Hacı Bayram Veli Mahallesi'nde yaşayan Fatma Turaç (52), hem sokağa çıkma yasağı hem de berberlerin kapalı olması nedeniyle saçı uzayan kayınbabasını tıraş etmek istedi. Turaç, evlerinin bahçesinde eline aldığı saç kesme makinesi ile kayınbabası Derviş Turaç’ın (82) uzayan saçlarını kesti.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraflar beğeni topladı.

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