Savcı itiraz etti, polisin ölümüne neden olan sürücü tutuklandı

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta, hafif ticari aracıyla çarptığı polis memuru Yakup Karaca'nın (50) ölümüne neden olan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan sürücü İsmail G. (45), savcının itirazı üzerine tekrar gözaltına alındı. İsmail G., mahkemece tutuklandı.<br>Cumartesi günü Binevler Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda meydana gelen kazada, Türkoğlu Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan polis memuru Yakup Karaca, marketten çıkıp otomobilinin yanına gitti. Otomobiline binmeye çalışan Karaca'ya, İsmail G. yönetimindeki 46 BB 494 plakalı hafif ticari araç çarptı. Güvenlik kameralarına kaydedilen kazada ağır yaralanan 3 çocuk babası Yakup Karaca, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı hastanede, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.<br>TEKRAR GÖZALTINA ALINDI<br>Kazanın ardından Yakup Karaca, memleketi Hatay'da toprağa verilirken, gözaltına alınan sürücü İsmail G. ise sevk edildiği adliyede mahkemece adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. Savcının itirazı üzerine İsmail G. hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Polisler ekiplerince tekrar gözaltına alınan İsmail G, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra götürüldüğü adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.<br>'ARAÇ EŞİMİ SÜRÜKLEDİ'<br>Öte yandan kaza anında Yakup Karaca'nın eşi Ayşe Karaca'nın da otomobilde olduğu ortaya çıktı. Ayşe Karaca, emniyetteki ifadesine kazayı şöyle anlattı:<br>"Aracımızla Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı'nda durduktan sonra eşim aşağı inip yolun karşısına geçti. Alışveriş yapıp aracımızın yanına geldi arka kapıyı açarak elindeki poşetleri benim yanıma, koltuğun üzerine bıraktı. Birden bir araç çarptı eşime çarptı ve sürükledi. Ne olduğunu anlamadım."DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-07 17:10:54<br>

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