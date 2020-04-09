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İlçeden geldiler cezayı yediler Türkoğlu ilçesinden gelen iki kişi belgeleri olmadığı için cezayı yedi

İHA

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinden kent merkezine belgesiz giriş yapıp, polis kontrolüne takılan iki gence cezai işlem uygulandı.

İlçeden geldiler cezayı yediler Türkoğlu ilçesinden gelen iki kişi belgeleri olmadığı için cezayı yedi

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinden kent merkezine belgesiz giriş yapıp, polis kontrolüne takılan iki gence cezai işlem uygulandı.
Korona virüs nedeniyle kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, şehir merkezinde iki genci durdurarak kimlik kontrolü yaptı. 20 yaş üzeri olan Serdar O. ve Nurullah O. telefon almak için Türkoğlu ilçesinden Kahramanmaraş’a geldiklerini söyledi.
Bunun üzerine polis, şehir merkezine giriş belgeleri olmayan gençlere cezai müeyyidenin uygulanması gerektiğini söyledi. Yapılan işlemin ardından iki gence 392’şer lira cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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