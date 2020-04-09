İlçeden geldiler cezayı yediler Türkoğlu ilçesinden gelen iki kişi belgeleri olmadığı için cezayı yedi

"Seni her sene ziyaret ederdim ama bugün..."

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinden kent merkezine belgesiz giriş yapıp, polis kontrolüne takılan iki gence cezai işlem uygulandı.

Korona virüs nedeniyle kent merkezinde uygulama yapan polis ekipleri, şehir merkezinde iki genci durdurarak kimlik kontrolü yaptı. 20 yaş üzeri olan Serdar O. ve Nurullah O. telefon almak için Türkoğlu ilçesinden Kahramanmaraş’a geldiklerini söyledi.

Bunun üzerine polis, şehir merkezine giriş belgeleri olmayan gençlere cezai müeyyidenin uygulanması gerektiğini söyledi. Yapılan işlemin ardından iki gence 392’şer lira cezai işlem uygulandı.

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