Gezmek için sokağa çıkan genç, 392 lira cezayı yedi

Kahramanmaraş’ta gezmek için sokağa çıkan bir vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı.

Korona virüs nedeniyle Kahramanmaraş Valiliği tarafından alınan önlemler devam ediyor. Önlemler kapsamında polis ekipleri, kentin önemli noktalarında denetim yaparken, zaruri ihtiyaç haricinde sokağa çıkan vatandaşlara da cezai işlem uyguluyor.

Ekipler, Trabzon Bulvarı’nda gezen ve ismi öğrenilemeyen bir genci durdurdu. Gezmek için sokağa çıktığını söyleyen gence 392 lira cezai işlem uygulandı.

Ceza yazılan ve 'sağlık olsun' diyen genç, “Herhangi bir işim yoktu, gezmek için dışarı çıktım. Cezayı yedik sağlık olsun yapacak bir şey yok” dedi.

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