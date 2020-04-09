Korona virüsü yendi taburcu edildi 55 yaşındaki KOAH hastası Süleyman İpbüken, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi

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Kahramanmaraş’ta korona virüs teşhisi konulan 55 yaşındaki Süleyman İpbüken, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.

Onikişubat ilçesi Yirmiikigün Mahallesi'nde yaşayan 55 yaşındaki Süleyman İpbüken'e, 23 Mart'ta yüksek ateş şikayeti ile hastaneye kaldırıldı. Korona virüs şüphesiyle hastanede birinci testi negatif çıkan İpbüken’in ikinci testi pozitif çıktı.

KOAH rahatsızlığı bulunan Süleyman İpbüken, hastanedeki tedavisi tamamladıktan sonra taburcu edildi. Sağlık çalışanlarına teşekkür eden İpbüken, evde 14 gün karantinada kalacağını söyledi.

İpbüken, “Bende KOAH hastalığı ve nefes darlığı vardı. Hastaneye gittim ilk testim negatif çıktı ama 4 gün sonra ikinci testim pozitif çıktı. ancak inancımı kaybetmedim ve hastalığı yeneceğim dedim. Daha sonra 7 Nisan’da tedavim tamamlandıktan sonra iyileştim. Benimle ilgilenen sağlık görevlilerine herkese çok teşekkür ederim” diye konuştu.

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