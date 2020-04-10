Kızılay’dan yaşlı kadına yardım eli Kızılay, harabe binada tek başına yaşayan bakıma muhtaç yaşlı kadının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kızılay’dan yaşlı kadına yardım eli Kızılay, harabe binada tek başına yaşayan bakıma muhtaç yaşlı kadının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak

İHA

Kahramanmaraş'ta harabe bir evde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı kadına, Kızılay tarafından yardım eli uzatıldı.

Kızılay’dan yaşlı kadına yardım eli Kızılay, harabe binada tek başına yaşayan bakıma muhtaç yaşlı kadının tüm ihtiyaçlarını karşılayacak

Kahramanmaraş’ta harabe bir evde yaşayan bakıma muhtaç yaşlı kadına, Kızılay tarafından yardım eli uzatıldı.
Kızılay ekipleri, yardıma muhtaç yaşlı kadın olduğu bilgisi üzerine Onikişubat ilçesi Yusuflar Mahallesi'nde yaşayan Şerife Bilir’in (65) evine giderek yardımlarda bulundu. Hijyenik olmayan ve harabe bir evde yaşam mücadelesi veren yaşlı kadının tüm ihtiyaçları Kızılay tarafından karşılanacak.
Yaşlı ve bakıma muhtaç insanlara yardım etmek için insanların Kızılay’a destek vermesi gerektiğini söyleyen Türk Kızılay Kahramanmaraş Şube Başkanı Ökkeş Arslan Şerefoğlu, “Kızılay olarak ihtiyaç sahiplerine yardım çalışmalarımız devam ediyor. Biz çok çok ihtiyaç sahibi insanlarla karşılaşıyoruz. Tek başımıza bizlerin de bazen gücü yetmiyor. Bütün vatandaşlarımız da destek vermek isteyenler varsa bize ulaşsın biz Şerife teyzemizin adresine ulaştıracağız” dedi.
Türk Kızılay Kahramanmaraş Şubesi Kadın Kolları Başkanı Fatma Deveboynu ise, “Eve geldiğimde teyzemiz yemeğini kedilerle yiyordu. O elindekini hayvanlarıyla paylaşırken biz de varlığımızı bakıma muhtaç insanlarımızla paylaşmalıyız” diye konuştu.
Yardım edenlere dua eden Şerife Bilir ise, “Burada çok zor şartlarda yaşıyoruz. Genellikle pilav, domates ve yumurta gibi yiyecekler yiyoruz. Allah’ım bize yardım edenlere ömürler versin ve kazadan beladan saklasın” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Göksun'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Göksun'da bir mahalle karantinaya alındı
Göksun'da bir mahalle karantinaya alındı
YEREL HABERLER Göksun'da bir mahalle karantinaya alındı
(Görüntülü) Koronavirüsten 1 kişinin öldüğü mahalle karantina altına alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Koronavirüsten 1 kişinin öldüğü mahalle ...
Korona virüsü yendi taburcu edildi 55 yaşındaki KOAH hastası Süleyman İpbüken, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi
YEREL HABERLER Korona virüsü yendi taburcu edildi 55 yaşındaki KOAH ...
Gezmek için sokağa çıkan genç, 392 lira cezayı yedi
YEREL HABERLER Gezmek için sokağa çıkan genç, 392 lira cezayı yedi
10 yaşındaki oğluyla sokağa çıkan baba ve anneye cezai işlem Çocuğu ile sokağa çıkan baba: “Bir ceza yeter, ikinci cezayı yazarsanız sıkıntı çıkartırım”
YEREL HABERLER 10 yaşındaki oğluyla sokağa çıkan baba ve anneye ...
(Görüntülü) Çocuğuyla sokağa çıkıp, ceza yazılan baba Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Çocuğuyla sokağa çıkıp, ceza yazılan baba ...
Koronavirüsten 1 kişinin öldüğü mahalle karantina altına alındı
YEREL HABERLER Koronavirüsten 1 kişinin öldüğü mahalle karantina ...
Çocuğuyla sokağa çıkıp, ceza yazılan baba: Ölürse benim çocuğum, sana ne oluyor
YEREL HABERLER Çocuğuyla sokağa çıkıp, ceza yazılan baba: Ölürse ...
Karantina günlerini kitap okuyarak geçiriyor 9 yaşındaki İkra'nın kitap okuma aşkı
YEREL HABERLER Karantina günlerini kitap okuyarak geçiriyor 9 ...
İlçeden geldiler cezayı yediler Türkoğlu ilçesinden gelen iki kişi belgeleri olmadığı için cezayı yedi
YEREL HABERLER İlçeden geldiler cezayı yediler Türkoğlu ilçesinden ...
MADO’dan polislere tatlı ikramı MADO Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Kanbur, “Polislerimizin haftasını kutluyor, onların her zaman yanındayız”
YEREL HABERLER MADO’dan polislere tatlı ikramı MADO Yönetim Kurulu ...
Kahramanmaraş'ta vatandaşlar ne virüs dinledi ne yağmur Öğle saatlerinde etkili olan yağmur ve virüs tedbirlerine rağmen sokakta gezen vatandaşlar dikkat çekti
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta vatandaşlar ne virüs dinledi ne ...
Korona virüs işsiz bırakınca ustalığını maket villa yaparak sergiliyor
YEREL HABERLER Korona virüs işsiz bırakınca ustalığını maket villa ...
(Görüntülü) 1 günle 392 lira cezadan kurtuldu
YEREL HABERLER (Görüntülü) 1 günle 392 lira cezadan kurtuldu
1 günle 392 lira cezadan kurtuldu
YEREL HABERLER 1 günle 392 lira cezadan kurtuldu
Keklik avlamak için kurduğu tuzağa kendisi düştü
YEREL HABERLER Keklik avlamak için kurduğu tuzağa kendisi düştü
Kapalı çarşıda sessizlik hakim İş yerlerini kapatan esnaf, "Korona virüs nedeniyle kapalıyız, evde kal" yazısı astı
YEREL HABERLER Kapalı çarşıda sessizlik hakim İş yerlerini kapatan ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X