Kahramanmaraş'ta market ve fırınlarda sokağa çıma yasağı yoğunluğu (2)

'Bu akşam kendim için hazırlandım'

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<br>CADDE VE SOKAKLAR BOŞALDI<br>Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kahramanmaraş'ta sokak ve caddeler boşaldı. Cadde ve sokaklarda polis otoları ambulans ve belediyelerin temizlik araçları dışında hiçbir araç bulunmuyor. Marketler kapanırken, fırınlarda sadece ekmek üretimi için açık kalmasına izin verildi ve satış yapmaları yasaklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-11 02:02:55<br>

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