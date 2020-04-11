Kahramanmaraş sessizliğe büründü Sokağa çıkma yasağında cadde ve sokaklar boşaldı

Kahramanmaraş’ta sokağa çıkma yasağı ile birlikte cadde ve sokaklar bomboş kaldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından uygulanan sokağa çıkma yasağı, büyükşehir statüsündeki Kahramanmaraş’ta da hayata geçirildi. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte sessiz bir gün geçiren Kahramanmaraş’ta sokaklar, caddeler ve kaldırımlar bomboş oldu.

Kentin en işlek yerlerinden biri olan Trabzon Bulvarı'nda, görevli ve polisler haricinde kimse olmazken, tüm iş yerlerinin kapanmasıyla kent adeta sessizliğe büründü.

Diğer yandan, Kahramanmaraş polisi ise sokağa çıkma yasağını ihlal eden vatandaşları uyarırken uyarıları dikkate almayanlara da cezai işlem uyguluyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.