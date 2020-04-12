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Kahramanmaraşlılar sokağa çıkma yasağına uyuyor

DHA

Kahramanmaraşlılar sokağa çıkma yasağına uyuyor

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma yasağının 2'nci gününde de cadde ve sokaklar boşaldı. Dün sokağa çıktığı için 75 kişiye cezai işlem uygulanan kentte, bugün ise sessizliğin hakim olduğu görüldü.<br>İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonu sokağa çıkma yasağı getirilen 31 şehirden biri olan Kahramanmaraş'ta sokaklarda polisler ile bakanlığın genelgesinde muaf tutulan sağlıkçı ve belediye görevlileri gibi çalışmaları gerekli olan kişiler yer aldı. Ekmek almak isteyenler sokağa çıkabilirken, sabah saatlerinde birçok fırın ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin halk ekmek büfeleri önünde kuyruklar oluştu. Vatandaşlar sosyal mesafeye dikkat ederken, uymayanlar da polisler tarafından uyarıldı.<br>YASAĞA UYMAYANLARA CEZA<br>Denetimlerini uygulama noktaları dışında havadan drone ile de yapan polis,  görevli olmadığı halde ekmek, hastane gibi geçerli bir mazereti olmadan sokağa çıkanlara idari para cezası kesildi. Dün yapılan denetimlerde yasağa uymayan 72 kişiye idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-12 13:45:58<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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