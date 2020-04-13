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Soylu'ya destek için sokağa çıktılar: Terörden öleceğimize koronadan ölürüz

DHA

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar istifasını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek vermek için ellerinde Türk bayrakları ile araçlarına binerek konvoy oluşturdu. Bir sürücü, "Terörden öleceğimize koronadan ölürüz sıkıntı yok" dedi. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilden biri olan Kahramanmaraş'ta saatler 00.00'ı gösterdiğinde apartmanların balkonlarından alkış sesleri yükseldi, ışıklar kapatılıp açıldı. Dakikalar sonra ise 2 gün boyunca boş olan caddelerde araçlar görülmeye başladı. Polisler...

Soylu'ya destek için sokağa çıktılar: Terörden öleceğimize koronadan ölürüz

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından bazı vatandaşlar istifasını açıklayan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya destek vermek için ellerinde Türk bayrakları ile araçlarına binerek konvoy oluşturdu. Bir sürücü, "Terörden öleceğimize koronadan ölürüz sıkıntı yok" dedi.<br>Sokağa çıkma yasağının uygulandığı 31 ilden biri olan Kahramanmaraş'ta saatler 00.00'ı gösterdiğinde apartmanların balkonlarından alkış sesleri yükseldi, ışıklar kapatılıp açıldı. Dakikalar sonra ise 2 gün boyunca boş olan caddelerde araçlar görülmeye başladı. Polisler araçları durdurup sokağa çıkma yasağının sona erdiğini ancak, koronavirüs tedbirlerinin devam etiği uyarısında bulundu.<br>'SOYLU İSTİFA EDERSE TERÖRE YOL AÇILIR'<br>Denetimler sırasında klakson çalarak gelen kadın sürücüyü durduran polis 'Neyi kutluyoruz?' diye sordu. Sürücü, "Vallahi Soylu'ya destek veriyorum, niye yalan söyleyeyim. Onun görevden gitmesini istemiyorum. Bir tur atıp döneceğim" dedi.<br>Bir başka sürücü de Süleyman Soylu'ya destek için sokağa çıktığını belirterek, "Süleyman Soylu istifa etmesin diye çıktım. Terörden öleceğimize koronadan ölürüz sıkıntı yok" dedi.<br>Arka koltuktaki kadın da gazetecilere seslenerek "Yaz ağabey, Süleyman Soylu istifa etmesin. Süleyman Soylu istifa ederse teröre yol açılır" dedi. DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-13 01:55:39<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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