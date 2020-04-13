11 yaşında koronayı yendi, alkışlarla taburcu edildi Kahramanmaraş'ta korona virüsü yenen 11 yaşındaki kız çocuğu, 14 günlük izolasyon şartıyla taburcu edilerek evine uğurlandı

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Kahramanmaraş’ta korona virüsü yenen 11 yaşındaki kız çocuğu, alkışlarla taburcu edildi.

Kahramanmaraş’ta yaşayan 11 yaşındaki E.Y., 13 gün önce öksürük şikayeti ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvurdu. Hastanede korona virüs test sonucu pozitif çıkan E.Y., tedavisinin ardından 14 günlük izolasyon şartı ile taburcu edildi.

Doktor ve hemşireler tarafından alkışlarla taburcu edilen E.Y. ailesiyle birlikte hastaneden ayrıldı.

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