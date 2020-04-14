Elbistan'da 1 mezra, karantinaya alındı

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<br>Ömer KOÇ/ELBİSTAN (Kahramanmaraş), (DHA) KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesi kırsalındaki Ovacık Mahallesi'nin Ferhat Pınarı mezrası, koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.<br>İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta olan Ferhat Pınarı mezrasında pozitif vakaların görülmesi üzerine Elbistan Kaymakamı Özkan Demir'in başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 14 gün süreyle karantinaya alınmasına karar verdi. Kararla birlikte mezranın giriş ve çıkışları, jandarma tarafından kapatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş / Elbistan Ömer KOÇ<br>2020-04-14 17:43:43<br>

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