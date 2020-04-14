3 çocuk annesi, koronavirüsten öldü

<br>İskender ZENGİN/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İSTANBUL'da yaşayan Kahramanmaraşlı Hilal Doğan (44), koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Kadın toprağa verilirken, testleri pozitif olan eşi ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.<br>İstanbul'da 11 gün önce rahatsızlanarak hastaneye başvuran 3 çocuk annesi Hilal Doğan'ın yeni tip koronavirüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Kronik rahatsızlıkları da olduğu belirtilen kadın tedavi altına alındı ancak dün hayatını kaybetti. Hilal Doğan, bugün toprağa verilirken, eşi ile 15, 18 ve 20 yaşlarındaki 3 çocuğunun da testleri pozitif çıktı. Baba ve çocuklarının sağlık durumlarının iyi olduğu ve evde karantina altında oldukları belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş İskender ZENGİN<br>2020-04-14 18:31:38<br>
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