İmkansızlıktan evini tamamlayamayan adam yardım bekliyor

Kahramanmaraş’ta yalnız yaşayan adam, imkansızlıktan tamamlayamadığı evinin üzerine branda çekti. Kimsesiz şahıs yardım bekliyor.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesi Yeşilyöre Mahallesi’nde yaşayan bir çocuk babası 56 yaşındaki Davut Kısa, 2 yıldır brandalı evinde hayata tutunmaya çalışıyor.

Yetkililere ve hayırsever vatandaşlara seslenerek, kendisine yardım eli uzatılmasını beklediğini ifade eden Kısa, “Maddi imkansızlıklar yüzünden evimi yaptıramadım. Evimin üzerine branda çekerek kışın yağmur sularından ve soğuktan bu şekilde korunmaya çalıştım. Branda üzerinde biriken sular yattığım yere damlarsa da yatağımı taşıyarak başka yere seriyordum. Evimde doğru düzgün eşyam yok. Bana ait bir yatağım ve bir sobam var. Çamaşırlarımı soğuk suyla elimde yıkıyorum. Evimde ne elektriğim var ne de suyum var. 2 yıldır karanlıkta yaşıyorum, sağolsun komşularım sıcak yemek getiriyorlar. Onların yardımlarıyla geçinmeye çalışıyorum. Evimi yaptırmaya gücüm yetmiyor. Yetkililerden yardım bekliyorum” dedi.

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