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Bakkallardaki 10 bin liralık borcu ödedi Kahramanmaraş’ta bir hayırsever ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu ödedi

İHA

Kahramanmaraş'ta isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, 3 bakkala gelerek ihtiyaç sahiplerinin yaklaşık 10 bin liralık borçlarını ödedi.

Bakkallardaki 10 bin liralık borcu ödedi Kahramanmaraş’ta bir hayırsever ihtiyaç sahiplerinin bakkallara olan borcunu ödedi

Kahramanmaraş’ta isminin açıklanmasını istemeyen bir hayırsever, 3 bakkala gelerek ihtiyaç sahiplerinin yaklaşık 10 bin liralık borçlarını ödedi.
Hayırsever vatandaş, Onikişubat ilçesi Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak'a bir aracı göndererek bakkala borcunu ödeyemeyecek olan ihtiyaç sahiplerini belirleyip, 3 bakkal dükkanının veresiye defterlerindeki yaklaşık 10 bin liralık borcu kapattı.
Korona virüs nedeniyle ailelerin zor günler geçirdiğini ve hayırsevere yardımlarından dolayı teşekkür eden Serintepe Mahalle Muhtarı Ramazan Gürbak, “Korona virüs nedeniyle iş yeri kapanan ve evine ekmek götüremeyen ailelerimiz vardı. Bundan dolayı, Cumhurbaşkanımız bir kampanya başlattı. Özellikle muhtarlar aracılığı ile ihtiyaç sahiplerine yönelik çalımalar var. Hayırseverler bizleri buluyor ve bizler de ihtiyaç sahiplerine ulaşmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili olarak hayırsever bir vatandaşımız bir aracı vasıtasıyla mahalledeki bazı ailelerin bakkallara olan borcunun kapatılmasını istedi. Biz de aracı vatandaşla birlikte birkaç bakkala uğradık ve durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın toplam 10 bin liralık yardımda bulundu. Bu durum bizim için değişik duygulara sebep oldu ve çok sevindik hayırsever vatandaşımıza teşekkür ederiz” dedi.
Hayırsevere teşekkür eden bakkal esnafı Hüseyin Karakuzu, "Ben 18 yıllık bakkalım ve bir hayırsever dükkana geldi. Veresiye defterindeki borcunu ödeyemeyenlerin borç listesini çıkartmamı istedi. Ben de 45 müşterimizin borcunu topladım ve ödeyip ayrıldı" diye konuştu.
Bakkala 700 lira borcunun olduğunu söyleyen Özgül Karabacak ise, “Sabah olunca bakkala alışverişe gelmiştim ve bakkal bana, hayırsever bir vatandaşın bakkal borcumu ödediğini söyledi. Yaklaşık 700 lira borcum vardı ve zor durumdaydık Allah ondan razı olsun” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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