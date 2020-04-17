Kahramanmaraş’ta kablo hırsızı 3 kişi yakalandı

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Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde jandarma ekipleri, enerji kablo hırsızlığı yapan 3 kişiyi gözaltına aldı.

Alınan bilgilere göre, Tahtatalıdedeler Mahallesi yol güzergahı üzerinde denetimlerde bulunan jandarma ekipleri, şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Durdurulan kamyonette arama yapan jandarma, 350 kilogram enerji kablosu buldu. Su kuyularından enerji kablolarını çaldıkları belirlenen M. T. (45), M.E. (39) ve H.E. (15) gözaltına alındı.

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