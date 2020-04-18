Sokağı çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye cezai işlem

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kahramanmaraş’ta pompalı tüfekle rastgele havaya ateş açıp sokağa çıkma kısıtlamasını çiğneyen 4 kişiye cezai işlem uygulandı.

Olay, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen 4 kişi ellerindeki pompalı tüfekle rast gele havaya ateş ederek yürüdüler. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 4 kişiyi kullandıkları tüfekle birlikte yakaladı.

Olay sonrası hastanede sağlık kontrolüne getirilen şüphelilere 1593 Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 3 bin 150’şer lira cezai işlem uygulanırken şahıslar gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.