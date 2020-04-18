Kahramanmaraş sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor

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Kahramanmaraş'ta korona virüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından cadde ve sokaklar boş kaldı.

Kahramanmaraş kent merkezinde sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe bürünürken, merkez ilçelerden Onikişubat ve Dulkadiroğlu başta olmak üzere cadde ve sokakların boşaldı.

Kentin önemli caddelerinde polis ve zabıta ekiplerini uygulama yaparken, trafiğe ve sokağa çıkanların belgeleri soruldu. Ulaşımda aksaklıklar yaşanmaması için belediye otobüsleri sefer yaparken, yolculuk yapan sürücülerin ise belgeleri sorgulandı.

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