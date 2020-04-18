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Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı, yasağa ihlal edenlere ceza yazıldı

DHA

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 kentten Kahramanmaraş'ta cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Yasağa rağmen dışarı çıkanlara idari para cezası kesildi. Geçen hafta sonunun ardından bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kahramanmaraş'ta, insan ve araç yoğunluğunun yaşandığı Demokrasi, Atatürk ve Milli İrade meydanları ile Trabzon Caddesi, Azerbaycan ve Hükümet bulvarında sessizlik hakim oldu. Tarihi Kapalı Çarşı'da da kimsenin olmadığı görüldü. SOFRALARINDAN POLİSE İKRAM EDİYORLAR Sokağa...

Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı, yasağa ihlal edenlere ceza yazıldı

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edilen 31 kentten Kahramanmaraş'ta cadde ve sokakları sessizliğe büründü. Yasağa rağmen dışarı çıkanlara idari para cezası kesildi.<br>Geçen hafta sonunun ardından bu hafta sonu da sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kahramanmaraş'ta, insan ve araç yoğunluğunun yaşandığı Demokrasi, Atatürk ve Milli İrade meydanları ile Trabzon Caddesi, Azerbaycan ve Hükümet bulvarında sessizlik hakim oldu. Tarihi Kapalı Çarşı'da da kimsenin olmadığı görüldü.<br>SOFRALARINDAN POLİSE İKRAM EDİYORLAR<br>Sokağa çıkma yasağı nedeniyle şehrin birçok noktasında polisler denetim yapıyor. Araçları ve yayaları durduran polis hem kimlik kontrolü, hem de çalışma belgesini kontrol ediyor. Bazı vatandaşlar sabah kahvaltısı için oturdukları sofradan çay ve kahvaltılığı alıp uygulama noktasındaki polislere ikram ediyor.<br>TORUNUNU GÖRMEK İSTERKEN 392 LİRA CEZA YAZILDI<br>Öte yandan ekipler denetimlerini sürdürürken zaruri ihtiyaç dışında sokağa çıkanlara idari para cezası kesti. Kıbrıs Meydanı'nda ki kontrol noktasında durdurularak kimlik kontrolü yapılan Nurcan Kurt, polisin "Sokağa çıkma yasağı var neden çıktınız?" sorusuna "Torunumu görmek için çıktım" deyince 392 lira idari para cezası kesildi. Cezaya itiraz eden Kurt'a polis ve gazetecilerin torununu dün de görebileceği, bugün de görüntülü konularak özlemini giderebileceğini hatırlatması üzerine Nurcan Kurt, "Torun özlemi var, babası asker. 3 senede beri göremiyoruz, annesi babası şikayet ediyor, ondan dolayı çıktım ben. 'Düştüm babaanne' deyince de dayanamadım babaannelik hissi. Asker de oğlu öyle ağlıyor 'Anne 'Git gör' diyor. ben de sinir hastasıyım, dayanamadım çıktım. İnterneti olmadığı için görüntülü konuşamıyoruz. Dün köye gitmişler" diye konuştu.<br>65 YAŞINDA SOKAĞA ÇIKTI; 'YASAKTAN HABERİM YOKTU' DEDİ<br>Aynı noktada ekiplerin kontrolü yaptığı kişilerden biri de 65 yaşındaki Metin Zalha Hocaoğlu oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkması yasaklanan yaş grubundan olan Hocaoğlu, dükkanından bir şey almak için dışarı çıktığını söyledi. Polislerin sokağa çıkma yasağı olduğunu söylemesi üzerine Hocaoğlu, "Yalnız yaşıyorum, haberim yoktu" dedi.<br>Emekli kuyumcu olduğunu belirten Metin Zalha Hocaoğlu'na 392 lira idari para cezası kesildi. Polisler, Hocaoğlu'na yaşı nedeniyle diğer günlerde sokağa çıkmasının yasak olduğunu, herhangi bir ihtiyacı olduğunda 155'i aradığı zaman polislerin kendisine yardımcı olacağını söyledi. Maskesi de olmayan Hocaoğlu, zabıtanın verdiği maskeyi takarak evine gitti.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-18 14:10:35<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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