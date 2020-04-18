Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronayı yendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronayı yendi

DHA

Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronayı yendi

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 4 yaşındaki E.B.E., koronavirüsü yenerek hastaneden alkışlarla taburcu edildi.<br>5 gün önce rahatsızlanarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden E.B.E.'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılan E.B.E., 5 günlük tedavisinin sonunda koronavirüsü yenmeyi başardı.<br>Sağlığına kavuşan E.B.E., izolasyon şartıyla sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu oldu.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-18 18:15:07<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Polisin havaya ateş ederek durdurduğu otomobilden cezaevi firarisi çıktı
YEREL HABERLER Polisin havaya ateş ederek durdurduğu otomobilden ...
(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı, yasağa ihlal edenlere ceza yazıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı, ...
Sır Barajı’nda kirlilik alarmı Sır Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde suyun rengi siyaha döndü
YEREL HABERLER Sır Barajı’nda kirlilik alarmı Sır Barajı ve ...
Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı, yasağa ihlal edenlere ceza yazıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı, yasağa ihlal ...
Kahramanmaraş sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
(Görüntülü) 28 yıldır 'Ölüm günlüğü' tutuyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) 28 yıldır 'Ölüm günlüğü' tutuyor
28 yıldır 'Ölüm Günlüğü' tutuyor
YEREL HABERLER 28 yıldır 'Ölüm Günlüğü' tutuyor
(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta halk ekmek, ücretsiz 6 bin ekmek dağıtacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kahramanmaraş'ta halk ekmek, ücretsiz 6 ...
(Görüntülü) Hırsızlıktan aranan şüpheli, kontrol noktasında yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hırsızlıktan aranan şüpheli, kontrol ...
(Görüntülü) Havaya ateş eden ve gözaltına alınan 4 kişiden biri Bir saat sonra çıkarız
YEREL HABERLER (Görüntülü) Havaya ateş eden ve gözaltına alınan 4 ...
Havaya ateş eden ve gözaltına alınan 4 kişiden biri: Bir saat sonra çıkarız
YEREL HABERLER Havaya ateş eden ve gözaltına alınan 4 kişiden biri: ...
Sokağı çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye cezai işlem
YEREL HABERLER Sokağı çıkma kısıtlamasına uymayan 4 kişiye cezai ...
Hırsızlıktan aranan şüpheli, kontrol noktasında yakalandı
YEREL HABERLER Hırsızlıktan aranan şüpheli, kontrol noktasında ...
Kahramanmaraş'ta halk ekmek, ücretsiz 6 bin ekmek dağıtacak
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta halk ekmek, ücretsiz 6 bin ekmek ...
Başkan Güngör: “İhtiyaç sahibi 6 bin aileye ücretsiz ekmek dağıtıyoruz” Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, belediye halk ekmek fabrikasında incelemede bulundu
YEREL HABERLER Başkan Güngör: “İhtiyaç sahibi 6 bin aileye ücretsiz ...
Tamirhanedeki otomobil cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Tamirhanedeki otomobil cayır cayır yandı
(Görüntülü) Hafif ticari araçta 350 kilo çalıntı 'kablo' ele geçirildi: 3 gözaltı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hafif ticari araçta 350 kilo çalıntı ...
(Görüntülü) Sosyal medyada tartıştığı kişiyi tabancayla vurup kaçtı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Sosyal medyada tartıştığı kişiyi ...
Hafif ticari araçta 350 kilo çalıntı 'kablo' ele geçirildi: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Hafif ticari araçta 350 kilo çalıntı 'kablo' ele ...
Çöken iskeledeki 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
YEREL HABERLER Çöken iskeledeki 1 işçi öldü, 1 işçi yaralandı
Kahramanmaraş’ta kablo hırsızı 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta kablo hırsızı 3 kişi yakalandı
Sosyal medyada tartıştığı kişiyi tabancayla vurup kaçtı
YEREL HABERLER Sosyal medyada tartıştığı kişiyi tabancayla vurup ...
Elbistan Belediyesi’nden hal ve pazarcı esnafına kira müjdesi Başkanı Gürbüz, işleri aksayan hal esnafının kiralarında 3 ay süreliğine yüzde 50 indirim yapacaklarını, pazarcı esnaflarından da aynı süre kapsamında hiç kira almayacaklarını belirtti
YEREL HABERLER Elbistan Belediyesi’nden hal ve pazarcı esnafına kira ...
Başkan Gürbüz, Cumhurbaşkanına çağrı yapan vatandaşı ziyaret etti Başkan Gürbüz, inşaat işçisi olan vatandaşa kendi bütçesinden çeşitli yardımlarda bulunurken evini geçindirebileceği yeni işine de pazartesi günü itibariyle başlayacağının müjdesini verdi
YEREL HABERLER Başkan Gürbüz, Cumhurbaşkanına çağrı yapan vatandaşı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X