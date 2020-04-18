Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronayı yendi

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta 4 yaşındaki E.B.E., koronavirüsü yenerek hastaneden alkışlarla taburcu edildi.<br>5 gün önce rahatsızlanarak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne giden E.B.E.'nin yapılan koronavirüs testi pozitif çıktı. Hastaneye yatırılan E.B.E., 5 günlük tedavisinin sonunda koronavirüsü yenmeyi başardı.<br>Sağlığına kavuşan E.B.E., izolasyon şartıyla sağlık çalışanlarının alkışları arasında hastaneden taburcu oldu.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-18 18:15:07<br>
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