Kahramanmaraş’ta 4 yaşındaki çocuk korona virüsü yendi

Kahramanmaraş’ta korona virüs (Covid19) teşhisiyle hastaneye kaldırılan 4 yaşındaki çocuk alkışlarla taburcu edildi.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle gelen 4 yaşındaki Emine Burcu Eroğlu, 5 günlük tedavisinin ardından korona virüsü yendi. Annesiyle birlikte hastaneden taburcu olan Emine Burcu Eroğlu, evinde 14 gün boyunca izolasyonda kalacak.
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