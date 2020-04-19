Büfe açan ve alışveriş yapanlara 3 bin 150'şer lira ceza

<br>Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta sokağa çıkma yasağına rağmen büfesini açan bir kişi ve 2 çalışanı ile alışveriş yapan 1 kişiye 3 bin 150'şer lira idari para cezası uygulandı.<br>Sokağa çıkma yasağının uygulandığı Kahramanmaraş'ta denetimlerini sürdüren polis, Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde bir büfenin açık olduğunu tespit etti. Hemen müdahale eden ekipler, büfe sahibi, 2 çalışanı ve alışveriş yapan bir kişiyi belirledi. Yasak olmasına rağmen iş yerinin açılması ve alışveriş yapılmasının Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na aykırı olduğunu hatırlatan polis, 4 kişiye ayrı ayrı 3 bin 150'şer lire olmak üzere toplam 12 bin 600 lira idari para cezası kesti.DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ<br>2020-04-19 18:42:22<br>
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