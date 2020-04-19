(Görüntülü) Polisi görünce tavlayı bırakıp kaçtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

(Görüntülü) Polisi görünce tavlayı bırakıp kaçtı

DHA

KAHRAMANMARAŞ'ta, yasak olmasına rağmen sitenin bahçesindeki kameriyede arkadaşıyla tavla oynayan Soner Karabacak, polisi görünce tavlayı ve cep telefonunu bırakıp kaçtı. Polisin anons etmesi üzerine evinden çıkan ve dün de ceza yediğini söyleyen Karabacak'a 392 lira idari para cezası kesildi. Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacasu Mahallesi'nde denetim yaparken TOKİ konutlarının bahçesine girdi. Bu sırada kameriyede arkadaşıyla tavla oynayan Soner Karabacak, tavlayı bırakıp, arkadaşıyla birlikte kaçtı. Karabacak kaçarken cep telefonunu da tavlanın yanında unuttu. 'TAVLA...

(Görüntülü) Polisi görünce tavlayı bırakıp kaçtı

<br>KAHRAMANMARAŞ'ta, yasak olmasına rağmen sitenin bahçesindeki kameriyede arkadaşıyla tavla oynayan Soner Karabacak, polisi görünce tavlayı ve cep telefonunu bırakıp kaçtı. Polisin anons etmesi üzerine evinden çıkan ve dün de ceza yediğini söyleyen Karabacak'a 392 lira idari para cezası kesildi.<br>Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Karacasu Mahallesi'nde denetim yaparken TOKİ konutlarının bahçesine girdi. Bu sırada kameriyede arkadaşıyla tavla oynayan Soner Karabacak, tavlayı bırakıp, arkadaşıyla birlikte kaçtı. Karabacak kaçarken cep telefonunu da tavlanın yanında unuttu.<br>'TAVLA OYNARKEN SOSYAL MESAFEYİ KORUYORDUK'<br>Polis, tavlayı ve cep telefonunu alıp araca bıraktıktan sonra sahibinin gelmesi için anons etti ancak Soner Karabacak gelmedi. Daha sonra siteye gelen mahalle muhtarı Ali Özdemir'in çağrısıyla Soner Karabacak aşağıya indi. Bir gün önce de çarşıya giderek sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için 392 lira idari para cezası yazıldığı belirten Soner Karabacak'a, kural ihlali yaptığı için 392 lira para cezası yazıldı.<br>Gazetecilerin görüntü çekmesine de tepki gösteren Soner Karabacak, telefonu ve tavlasını alırken, "Ağabey tavla oynarken sosyal mesafeyi koruyorduk. Zarı havadan atıp birbirimize temas etmeden uzaktan oynuyorduk" dedi.DHA-Genel Türkiye-Kahramanmaraş <br>2020-04-19 19:44:04<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı kedisinin ilacını Vefa Destek Grubu getirdi
YEREL HABERLER Yaralı kedisinin ilacını Vefa Destek Grubu getirdi
Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma sokak hayvanlarını unutmadı
Büfe açan ve alışveriş yapanlara 3 bin 150'şer lira ceza
YEREL HABERLER Büfe açan ve alışveriş yapanlara 3 bin 150'şer lira ...
Polisi görünce tavlayı bırakıp kaçtı
YEREL HABERLER Polisi görünce tavlayı bırakıp kaçtı
(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş ...
Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kaldı
"Evde kal" çağrısına uyan iki kardeş birbirini tıraş etti
YEREL HABERLER "Evde kal" çağrısına uyan iki kardeş birbirini tıraş ...
Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü sürprizi Kahramanmaraş polisi, 7 yaşındaki Kayra Özdemir'in doğum gününü evlerine pasta getirerek kutladı Erzurum’da sağlık görevlisi olarak çalışan anne, 7 yaşına giren Kahramanmaraş'taki oğlunun doğum gününü cep telefonuyla görüntülü arama yaparak kutladı
YEREL HABERLER Sağlık çalışanı anneyi ağlatan doğum günü ...
(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronayı yendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk ...
(Görüntülü) Polisin havaya ateş ederek durdurduğu otomobilden cezaevi firarisi çıktı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Polisin havaya ateş ederek durdurduğu ...
Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronayı yendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta 4 yaşındaki çocuk koronayı yendi
Fırıncıdan serenatlı ekmek satışı
YEREL HABERLER Fırıncıdan serenatlı ekmek satışı
Polis, boşalan cadde ve sokakları drone ile denetlendi
YEREL HABERLER Polis, boşalan cadde ve sokakları drone ile ...
Kahramanmaraş’ta 4 yaşındaki çocuk korona virüsü yendi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş’ta 4 yaşındaki çocuk korona virüsü ...
Polisin havaya ateş ederek durdurduğu otomobilden cezaevi firarisi çıktı
YEREL HABERLER Polisin havaya ateş ederek durdurduğu otomobilden ...
(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı, yasağa ihlal edenlere ceza yazıldı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı, ...
Sır Barajı’nda kirlilik alarmı Sır Barajı ve Hidroelektrik Santrali’nde suyun rengi siyaha döndü
YEREL HABERLER Sır Barajı’nda kirlilik alarmı Sır Barajı ve ...
Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı, yasağa ihlal edenlere ceza yazıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sokaklar boş kaldı, yasağa ihlal ...
Kahramanmaraş sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
YEREL HABERLER Kahramanmaraş sokağa çıkma kısıtlamasına uyuyor
(Görüntülü) 28 yıldır 'Ölüm günlüğü' tutuyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) 28 yıldır 'Ölüm günlüğü' tutuyor
28 yıldır 'Ölüm Günlüğü' tutuyor
YEREL HABERLER 28 yıldır 'Ölüm Günlüğü' tutuyor
(Görüntülü) Kahramanmaraş'ta halk ekmek, ücretsiz 6 bin ekmek dağıtacak
YEREL HABERLER (Görüntülü) Kahramanmaraş'ta halk ekmek, ücretsiz 6 ...
(Görüntülü) Hırsızlıktan aranan şüpheli, kontrol noktasında yakalandı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hırsızlıktan aranan şüpheli, kontrol ...
(Görüntülü) Havaya ateş eden ve gözaltına alınan 4 kişiden biri Bir saat sonra çıkarız
YEREL HABERLER (Görüntülü) Havaya ateş eden ve gözaltına alınan 4 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X